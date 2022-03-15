23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin bölge grup maçları başladı - Son Dakika
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23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin bölge grup maçları başladı

15.03.2022 12:27
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin bölge grup maçları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinde bölge grup maçları başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinde bölge grup maçları başladı.

Turnuvanın 15 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk tur eleme maçlarına, 188 kız ve 1381 erkek takımından oluşan 17 bin 259 sporcu katıldı. İlk tur eleme maçlarının ardından bölge grup maçları bugün Kırklareli, Aydın, Adana, Aksaray, Karabük, Trabzon, Elazığ ve Adıyaman'da başladı. Grup maçlarının kazananları yarı finalde karşılaşacak.


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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin bölge grup maçları başladı - Son Dakika


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