"Mahallede maç var" Düzce'de başladı - Son Dakika
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"Mahallede maç var" Düzce'de başladı

23.02.2022 14:23
"Mahallede maç var" Düzce'de başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonu düzenleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonu düzenleniyor.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, Düzce'de başladı.

22 Şubat – 03 Mart 2022 tarihleri arasında devam edecek olan ve Nurettin Zafer Stadında başlayan müsabakalara 12 takım katılıyor. - DÜZCE

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23 Nisan, Futbol, Düzce, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Mahallede maç var' Düzce'de başladı - Son Dakika


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