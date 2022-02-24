23 Nisan Kupasın'da Diyarbakır'ı İnter Akademi temsi edecek - Son Dakika
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23 Nisan Kupasın'da Diyarbakır'ı İnter Akademi temsi edecek

24.02.2022 09:41
23 Nisan Kupasın'da Diyarbakır'ı İnter Akademi temsi edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle "Mahallede Maç Var" sloganıyla düzenlenen 23 Nisan Kupası'nın Diyarbakır etabı tamamlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle "Mahallede Maç Var" sloganıyla düzenlenen 23 Nisan Kupası'nın Diyarbakır etabı tamamlandı.

Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksinde 19 takımın katılımıyla yapılan turnuvanın finalini kazanan İnter Akademi, şampiyonluğa uzandı. Kupasını Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu'dan alan İnter Akademi, kuruluşunun ilk yılında katıldığı üçüncü turnuvada da şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı ve Elazığ'da yapılacak bölge şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil etme hakkı elde etti.

Final maçlarının ardında renkli görüntüler yaşandı. Dereceye giren takımların yönetici, teknik adam, yönetici, sporcu ve velileri birlikte poz vererek güzel bir tablo oluşturdu.

İnter Akademi teknik sorumlusu Müslüm Doğan için sürpriz doğum günü pastası hazırlandı. Doğan, kendisi için getirilen doğum günü pastasını keserek, futbolcularıyla paylaştı. - DİYARBAKIR

23 Nisan Kupasın'da Diyarbakır'ı İnter Akademi temsi edecek

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'Mahallede maç var' Düzce'de başladı 'Mahallede maç var' Düzce'de başladı Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi

Diyarbakır, 23 Nisan, gençlik, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 23 Nisan Kupasın'da Diyarbakır'ı İnter Akademi temsi edecek - Son Dakika


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