23 Nisan Yüzme Şenlikleri Sona Erdi

DÜZCE(İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İl Spor Etkinlikleri çerçevesinde 23 Nisan TBMM Kupası Yüzme şenlikleri Türkiye Yüzme Federasyonu Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap yarışları sona erdi.
Düzce Yüzme Havuzunda düzenlenen 23 Nisan TBMM Kupası 23 Nisan TBMM Kupası Yüzme şenlikleri Türkiye Yüzme Federasyonu Ulusal Gelişim Ligi 1. etap yarışlarına 215 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda başarılı sporculara madalyalarını Spor Şube Müdürü Hamit Sakal takdim etti. - DÜZCE
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