23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır\'da Akdeniz Şampiyonası\'nda madalya mücadelesi verecek

Spor

23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır'da düzenlenecek Akdeniz Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası, 18-19 Mayıs tarihlerinde İskenderiye kentinde yapılacak.

Şampiyonada 12 ülkeden 151 sporcu yarışacak. Türkiye'yi organizasyonda 16 kadın ve 17 erkek olmak üzere toplam 33 sporcu temsil edecek.