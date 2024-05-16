23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır'da Akdeniz Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
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23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır'da Akdeniz Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır\'da Akdeniz Şampiyonası\'nda madalya mücadelesi verecek

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası, 18-19 Mayıs tarihlerinde İskenderiye kentinde düzenlenecek. Şampiyonada 12 ülkeden 151 sporcu yarışacak ve Türkiye'yi 16 kadın ve 17 erkek olmak üzere toplam 33 sporcu temsil edecek.

16.05.2024 18:37
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23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır'da düzenlenecek Akdeniz Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 23 Yaş Altı Akdeniz Şampiyonası, 18-19 Mayıs tarihlerinde İskenderiye kentinde yapılacak.

Şampiyonada 12 ülkeden 151 sporcu yarışacak. Türkiye'yi organizasyonda 16 kadın ve 17 erkek olmak üzere toplam 33 sporcu temsil edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, Mısır'da Akdeniz Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek - Son Dakika

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