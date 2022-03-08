23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde iki milli sporcu finale yükseldi.

Filibe kentinde devam eden organizasyonda, 55 kiloda Emre Mutlu ve 130 kiloda Fatih Bozkurt, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Çeyrek finalde Alman Steven Ecker, yarı finalde Moldovalı Artiom Deleanu ile yaptığı müsabakaları kazanan Emre Mutlu, altın madalya maçında ev sahibi ülkeden Denis Krasimirov Demirov ile karşılaşacak.

Fatih Bozkurt ise çeyrek finalde Yunan Nikolaos Ntounias, yarı finalde Sarkhan Mammadov'u yenerek finalde Macar Dariusz Attila Vitek'in rakibi oldu.

Milli güreşçiler Emre Mutlu ve Fatih Bozkurt, altın madalya karşılaşmalarını bugün akşam seansında yapacak.

Şampiyonada ayrıca bugün grekoromen stilde 63 kiloda Mustafa Safa Yıldırım, Ermeni Vladimir Haroyan, 77 kiloda da Abdurrahman Kalkan, repesajdan gelecek rakibiyle bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Muhittin Sarıçiçek ise bronz madalya maçı şansı elde etmek için repesajda mücadele edecek.