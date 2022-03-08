23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

08.03.2022 11:54
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde iki milli sporcu finale yükseldi.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde iki milli sporcu finale yükseldi.

Filibe kentinde devam eden organizasyonda, 55 kiloda Emre Mutlu ve 130 kiloda Fatih Bozkurt, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Çeyrek finalde Alman Steven Ecker, yarı finalde Moldovalı Artiom Deleanu ile yaptığı müsabakaları kazanan Emre Mutlu, altın madalya maçında ev sahibi ülkeden Denis Krasimirov Demirov ile karşılaşacak.

Fatih Bozkurt ise çeyrek finalde Yunan Nikolaos Ntounias, yarı finalde Sarkhan Mammadov'u yenerek finalde Macar Dariusz Attila Vitek'in rakibi oldu.

Milli güreşçiler Emre Mutlu ve Fatih Bozkurt, altın madalya karşılaşmalarını bugün akşam seansında yapacak.

Şampiyonada ayrıca bugün grekoromen stilde 63 kiloda Mustafa Safa Yıldırım, Ermeni Vladimir Haroyan, 77 kiloda da Abdurrahman Kalkan, repesajdan gelecek rakibiyle bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Muhittin Sarıçiçek ise bronz madalya maçı şansı elde etmek için repesajda mücadele edecek.

YORUMLAR
500
Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Slovenya'da Avrupa şampiyonu oldu Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Slovenya'da Avrupa şampiyonu oldu 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak

Fatih Bozkurt, Milli Sporcu, Bulgaristan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:39 Cesedi tuvalette bulunmuştu! Sahte hocaymış! Cinsel ilişkiye zorladığı kadın tarafından öldürülmüş
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:00:44. #1.13#
SON DAKİKA: 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement