23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın Macaristan'da başlıyor

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte yarın başlayacak şampiyonada, 6 kadın ve 8 erkek judocu madalya mücadelesi verecek.
38 ülkeden 128 kadın ve 171 erkek judocunun kayıt yaptırdığı organizasyonda milli takımı şu sporcular temsil edecek:
Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Zeliha Cinci (52 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (70 kilo), Kübranur Esir ve Hilal Öztürk (+78 kilo)
Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Umalt Demirel ve Bayram Kandemir (73 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Furkan Güner (+100 kilo).
Milli judocuların müsabaka programı ise şöyle:
5 Kasım Cuma
Kadınlar: 52 kiloda Zeliha Cinci, 57 kiloda Hasret Bozkurt
Erkekler: 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Umalt Demirel ve Bayram Kandemir.
6 Kasım Cumartesi
Kadınlar: 70 kiloda Minel Akdeniz, +78 kiloda Kübranur Esir ve Hilal Öztürk
Erkekler, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Furkan Güner.
7 Kasım Pazar
Karma takımlar
Kaynak: AA
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