Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki'yi 8-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

Nesrin Baş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

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