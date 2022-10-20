23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

20.10.2022 21:34
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş altın, 55 kiloda Elvira Kamaloğlu bronz madalya aldı.

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş altın, 55 kiloda Elvira Kamaloğlu bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki'yi 8-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda 55 kiloda ise Elvira Kamaloğlu, repesaj müsabakasında Ukraynalı rakibi Oleksandra Khomenets'i yenerek bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Elvira Kamaloğlu, Kanadalı rakibi Virginie Kaze Gascon'u 8-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Son dakika haber... Para milli tekvandocular İngiltere Grand Prix'inde 2'si altın 7 madalya kazandı Son dakika haber... Para milli tekvandocular İngiltere Grand Prix'inde 2'si altın 7 madalya kazandı Antalya haberleri: 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Alanya'da başladı Antalya haberleri: 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Alanya'da başladı

Nesrin Baş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 05:09:53. #1.12#
SON DAKİKA: 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement