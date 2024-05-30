23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika
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23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya\'da düzenlenecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, 1-4 Haziran tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Şampiyonada 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takım mücadele edecek. Flöre, kılıç ve epe branşlarında hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak olan sporcular, Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonada Türkiye'yi 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.

30.05.2024 20:25
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23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4 Haziran tarihlerinde Antalya Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takımın kürsü mücadelesi vereceği belirtildi.

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek şampiyonada; flöre, kılıç ve epe branşlarında sporcular hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.

Şampiyonada, Türkiye'yi 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Erkekler flöre: Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel, Tan Sezer, Can Alkış

Kadınlar flöre: Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Nazlı Ceren Alioğlu, Ada Arıkan

Erkekler kılıç: Tolga Aslan, Furkan Yaman, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender

Erkekler epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Doruk Erolçevik, Uğur Kınalı

Kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Yağmur Yurttaş

Kadınlar kılıç: Nil Güngör, Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika

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