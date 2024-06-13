24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek Yeniden Aday

Spor

24 Erzincan spor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, 14 Haziran 2024 (yarın) tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısında yeniden başkanlık için aday olacağını açıkladı.

Akyürek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Özünde hepimiz taraftarız. Anagold24 Erzincanspor'umuzun başarısız olduğu anlarda kahroluyor, başarılarında ise dünyanın en mutlu insanları oluyoruz. Taraftarlık ötesinde, üye olarak, kulübümüze hizmet etmek için her daim enerjimiz var, hevesimiz var. Şimdi tekrardan yeni bir kadro ile en akil ve en tecrübeli neferlerinin bulunduğu, siz Erzincan spor sevdalılarının karşısında, onların oluşturduğu kurula liderlik edebilme arzusuyla bulunuyorum.

Bazen tek bir kelime satırlarca söylenen cümlelerin önüne geçebiliyor. Hayatın her yeni günde bize ne getirdiğini bilmesek de sevdiklerimizin bize sunmuş olduğu o eşsiz güven duygusu her daim en büyük destekçimiz oluyor. Kat edilmesi gereken uzun yollar, zahmetli dönemeçler zafere giden yolun olmazsa olmazları.

Yeni bir sürece, yeni bir yönetim kadrosu ile 24 Erzincanspor kulübü başkanlığına rabbimin izni ve değerli delegasyonun takdirleri ile tekrardan adayım." - ERZİNCAN