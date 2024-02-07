24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan: Güç dengeleri eşit değildi

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Akan, "Güç dengeleri eşit değildi. Biz ligde oynadığımız oyuna yakın bir oyun oynamaya çalıştık. Bütün ağırlığımızı, bütün düşüncemizi lige vereceğiz" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında 24 Erzincanspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör ligde ki mücadelelerine ağırlık vereceklerini ifade ederek Bülent Akan, "Öncelikle geçtiğimiz yıl deprem felaketini hep beraber yaşadık. Biz de o bölgede çok çalışmıştık. Orada vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha Allah bu felaketi bizlere göstermez inşallah. Maça gelecek olursak Ankaragücü takımı çıkarmış olduğu kadroyla maçı ne kadar ciddiye almış olduğunu gösteriyor ki doğal olarak da Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu Türkiye Kupası. Güç dengelerinin eşit olmadığı bir süreç. Yani, 2. Lig takımlarında genç kontenjanı varken Süper Lig takımları 8 yabancıya kadar oynama hakları var. Doğal olarak da güç dengeleri eşit değil. Biz oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Ligde oynadığımız oyuna yakın bir oyun oynamaya çalıştık. İlk yediğimiz golden sonra takım biraz demoralize oldu. Devre arasına çocuklara gerekli şeyleri söyledik. İkinci yarıya istekli başladık. Kötü goller yedik. MKE Ankaragücü tecrübeli bir takım. Organizasyonları iyi bir takım. MKE Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum hem kupada hem de ligde. Biz de artık kendi ligimizdeyiz. Play-Off hattındayız. İyi bir sürecimiz var. Bütün ağırlığımızı, bütün düşüncemizi lige vereceğiz. İnşallah orada hedefimize ulaşacağız" dedi. - ERZİNCAN
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