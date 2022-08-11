Karan'ın curling keyfi - Son Dakika
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Karan'ın curling keyfi

11.08.2022 12:21
Karan'ın curling keyfi

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Curling Salonunu ziyaret ederek milli sporcuların antrenmanını izledi.

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Curling Salonunu ziyaret ederek milli sporcuların antrenmanını izledi. Tecrübeli çalıştırıcı yardımcılarıyla birlikte curling oynadı.

Erzurum'da kamp yapan 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'un teknik heyeti Curling Salonunda curling oynama keyfi yaşadı.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Galatasaray ve Milli takımın eski yıldızlarından Ümit Karan, curling oynadı.

Geçtiğimiz günlerde Erzurumspor'la hazırlık maçında 2-2 berabere kalan 24 Erzincanspor'un Dadaşlar diyarındaki kampı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona Palandöken'in eteklerinde bilenen Kırmızı-siyahların teknik heyetine Curling Federasyonu yönetimi ve mili sporcular yakın bir ilgi gösterdi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekilleri Ahmet Çelebi ile Murat Akın'nın yanı sıra Milli takım antrenörleri Ahmet Çelik ile Sadık Topaloğlu Ümit Karan ve ekibine yakın ilgi gösterdi.

Erzincan Teknik Direktörü Ümit Karan'a Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü ve Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi, Cunling Milli Takımı forması hediye etti.

Karan ve ekibi Curling salonunda oldukça keyifli anlar yaşamanın mutluluğu ile tesisten ayrıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Ümit Karan, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karan'ın curling keyfi - Son Dakika

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