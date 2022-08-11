Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekilleri Ahmet Çelebi ile Murat Akın 'nın yanı sıra Milli takım antrenörleri Ahmet Çelik ile Sadık Topaloğlu Ümit Karan ve ekibine yakın ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Erzurumspor'la hazırlık maçında 2-2 berabere kalan 24 Erzincanspor'un Dadaşlar diyarındaki kampı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona Palandöken'in eteklerinde bilenen Kırmızı-siyahların teknik heyetine Curling Federasyonu yönetimi ve mili sporcular yakın bir ilgi gösterdi.

Sosyal medyada gündem olan at arabacısı İHA'ya konuştu: 'Aç kalsak bile huzurumuz olsun yeter'

Sosyal medyada gündem olan at arabacısı İHA'ya konuştu: 'Aç kalsak bile huzurumuz olsun yeter'

Sosyal medyada gündem olan at arabacısı İHA'ya konuştu: 'Aç kalsak bile huzurumuz olsun yeter'

Kaynak: İHA

Ümit Karan, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karan'ın curling keyfi - Son Dakika

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