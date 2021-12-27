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24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri başladı - Son Dakika

24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri başladı

27.12.2021 13:40

Çin'in başkenti Pekin kentinde gerçekleştirilecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçmeler Erzurum'da başladı.

Çin'in başkenti Pekin kentinde gerçekleştirilecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçmeler Erzurum'da başladı.

Türkiye Kayak Federasyonunca, kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta yer alan ve Avrupa'nın önde gelen slalom pistlerinin bulunduğu Konaklı Kayak Merkezi'nde, 5'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere 8 milli kayakçının katıldığı seçmelerin ilk gününde büyük slalom yarışları yapıldı.

Milli kayakçılar yarışların ilk gününde kristal karlar üzerinde zaman kombinesine göre dereceye girmek için hünerlerini sergiledi.

Bu yarışlarda en iyi dereceyi alan bir erkek ve bir kadın sporcu Pekin'de şubat 2022'de gerçekleştirilecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil edecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların rahat ve eşit bir ortamda yarışması için bütün detayların düşünüldüğünü aktardı.

Kadınlar süper C pistinde yapılan yarışlarda kota alacak 2 sporcunun Pekin'e gideceğini hatırlatan Nuroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün büyük slalom yarışları yapılacak. Yarışmanın ikinci ayağında ise küçük slalom yarışları yapılacak ve kota alan iki sporcumuz Pekin'deki oyunlarda ülkemizi temsil edecek. Bunların içerisinden en iyilerinin seçileceği yarışların ardından sporcularımızın Pekin'de ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok."

Konaklı'daki seçme yarışlarının ikinci ayağı ise yarın yapılacak.

24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri başladı
24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri başladı
24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri başladı
24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri başladı
24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri başladı

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Olimpiyat, Erzurum, Türkiye, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri başladı - Son Dakika
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