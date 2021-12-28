24. Kış Olimpiyat Oyunları seçmeleri Erzurum'da sona erdi

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta, alp disiplini kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen seçmeler sona erdi. 5'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere 8 milli kayakçının katıldığı seçmelerin son gününde slalom yarışları yapıldı.

Yarışları birinci sırada tamamlayan erkeklerde Berkin Usta ile kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu, Pekin'de şubat 2022'de gerçekleştirilecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil etmeye hak kazandı.

Seçmelerde kadınlarda Ceren Reyhan Yıldırım 2'nci, Sıla Kara ise 3'üncü, erkeklerde de Demirkan Hasırcı 2'nci, Derin Berkin de 3'üncü oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, seçme müsabakalarına katılan sporculara teşekkür ederek, "Çok heyecan verici ve adaletli bir yarışma oldu. Sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsi bizim sporcularımız, antrenörlerine ve ailelerine çok teşekkür ederim. Pekin'de bizi temsil etmeye hak kazanan Özlem ve Berkin'e başarılar diliyorum." diye konuştu.