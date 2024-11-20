Trabzon'da Paten Futbolu Dünya Kupası Başlıyor - Son Dakika
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Trabzon'da Paten Futbolu Dünya Kupası Başlıyor

Trabzon\'da Paten Futbolu Dünya Kupası Başlıyor

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Paten Futbolu Dünya Kupası yarın Trabzon'da başlayacak.

20.11.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Paten Futbolu Dünya Kupası yarın Trabzon'da başlayacak. 24 ülkenin sporcularının katılacağı Dünya Kupası için düzenlenen kortej yürüyüşü karnaval havasında gerçekleştirildi.

Trabzon'da yarın başlayacak olan ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Paten Futbolu Dünya Kupası'na katılan sporcular, kortej yürüyüşü yaptı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando takımı konseriyle eğlenen sporcular, patenlerle dans etti. Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken kortej yürüyüşü adeta karnaval havası estirdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı kortej yürüyüşü Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayıp, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşte ayrıca Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur ile çok sayıda sporcu yer aldı.

Atatürk Anıtı önünde sona eren kortej yürüyüşünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Genç, "24 ülkenin sporcularını ve temsilcilerini, dünya şehri ve spor şehri Trabzon'da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Yarın startını vereceğiz, 26 Kasım'a kadar şehrimizde Dünya Paten Futbolu Kupası müsabakaları oynanacak" dedi.

Birçok ülke ve renklerinin Trabzon'da olduğunu kaydeden Genç, "Burada büyük bir emek var. Hep beraber bir araya geldik, uluslararası güzel bir organizasyonu Trabzon'da yapıyoruz. Birçok ülke ve renkleri burada. Bundan dolayı mutluyuz. Yüz akıyla beraber bu müsabakaları şehrimizde başaracağız ve dünya paten futbolu, futbolun beşiği ve sporun merkezi olan Trabzon'dan yeniden doğmuş olacak. Şehrimize de, sporcularımıza da hayırlı olsun. Yarın saat 13.00'de Hayri Gür Spor Salonu'nda startımızı vereceğiz. 26 Kasım'da final müsabakasıyla beraber organizasyonumuzu tamamlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimizi paten futbolu müsabakalarını izlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzon'da Paten Futbolu Dünya Kupası Başlıyor - Son Dakika

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