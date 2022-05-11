24. Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası başladı - Son Dakika
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24. Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası başladı

11.05.2022 00:29
24. Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası başladı

24. Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası, Antalya'da başladı.

24. Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası, Antalya'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer'de düzenlenen organizasyonun ilk gün yarışlarında Türk sporcular 6 altın, 6 gümüş, 11 bronz olmak üzere 23 madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, turnuvaya katılan sporculara başarı diledi.

Katkılarından dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür eden Eroğlu, "Çeşitli ülkelerden çok sayıda sporcuyu misafir ediyoruz. Katılım sağlayan başta millilerimiz olmak üzere tüm sporculara başarılar diliyorum. Türk güreşine çok büyük hizmetleri olan olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir beye de ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Antalya, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 24. Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası başladı - Son Dakika


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