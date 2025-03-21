24Erzincanspor, Kırklareli'yi Ağırlıyor! - Son Dakika
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24Erzincanspor, Kırklareli'yi Ağırlıyor!

24Erzincanspor, Kırklareli\'yi Ağırlıyor!

Kırmızı-siyahlılar, sahasında galibiyet arayacak. Destek bekliyorlar.

21.03.2025 01:19
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor, ligin 28. haftasında kendi sahasında Kırklareli Spor'u konuk edecek. 22 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada kırmızı-siyahlılar, kötü gidişata dur demek ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Son haftalarda zor günler geçiren 24Erzincanspor, ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak puan kayıpları yaşadı. Rakip Kırklareli Spor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile daha formda bir görüntü çiziyor.

İki takım daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Erzincan ekibi 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu kez ilk galibiyetini almak ve moral bulmak isteyen 24Erzincanspor, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

24Erzincansporda kırmızı kart cezalısı Yasin Dülger dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Erzincanlı futbolseverlerin takımlarını yalnız bırakmaması beklenirken, kırmızı-siyahlılar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 24Erzincanspor, Kırklareli'yi Ağırlıyor! - Son Dakika

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