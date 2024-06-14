27. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası İstanbul'da Başlıyor

Spor

27. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 17- 21 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Belçika, Çekya, Almanya ve Yunanistan mücadele edecek.

27. Turgut Atakol Turnuvası maç programı şu şekilde:

17 Haziran Pazartesi:

16.30 Almanya – Çekya

19.00 Türkiye – Belçika

18 Haziran Salı:

16.30 Belçika – Yunanistan

19.00 Çekya – Türkiye

19 Haziran Çarşamba:

16.30 Belçika – Çekya

19.00 Almanya – Yunanistan

20 Haziran Perşembe:

16.30 Çekya – Yunanistan

19.00 Almanya – Türkiye

21 Haziran Cuma:

16.30 Belçika – Almanya

19.00 Türkiye – Yunanistan