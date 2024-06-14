27. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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27. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası İstanbul'da Başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 17-21 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Çekya, Almanya ve Yunanistan milli takımları mücadele edecek. Turnuva programı ise açıklandı.

14.06.2024 18:05
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27. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 17- 21 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Belçika, Çekya, Almanya ve Yunanistan mücadele edecek.

27. Turgut Atakol Turnuvası maç programı şu şekilde:

17 Haziran Pazartesi:

16.30 Almanya – Çekya

19.00 Türkiye – Belçika

18 Haziran Salı:

16.30 Belçika – Yunanistan

19.00 Çekya – Türkiye

19 Haziran Çarşamba:

16.30 Belçika – Çekya

19.00 Almanya – Yunanistan

20 Haziran Perşembe:

16.30 Çekya – Yunanistan

19.00 Almanya – Türkiye

21 Haziran Cuma:

16.30 Belçika – Almanya

19.00 Türkiye – Yunanistan

Kaynak: AA

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