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2800 rakımda kayak yarışması - Son Dakika

2800 rakımda kayak yarışması

06.01.2022 00:57
2800 rakımda kayak yarışması

Hakkari ve Van Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği yarışları, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Hakkari ve Van Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği yarışları, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Van Abalı Kayak Merkezi'nde yapılması planlanan ancak kar seviyesinin istenilen seviyede olmaması nedeniyle Hakkari ve Van Kulüplerarası Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği yarışları, Hakkari'nin Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kent merkezine 12 kilometredeki mesafede bulunan kayak merkezinde 5 kategoride düzenlenen yarışlara Hakkari'den 38, Van'dan ise 32 sporcu katıldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini veren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sporculardan ulusal ve uluslararası müsabakalarda da şampiyonluklar beklediklerini ifade etti. Akbıyık, "Kayaklı koşuda birçok sporcumuz milli takımda yer alıyor. Alp disiplininde ise Hakkarili sporcularımız Türkiye şampiyonalarında dereceler alacak. Son üç yılda 40 bin çocuğumuza ücretsiz kayak eğitimi verdik. Bu tesisleri kentimize kazandırmamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Gençlik ve Spor Bakanımızın büyük destekleri var. 50 civarı projemiz hayata geçti. Burada otelimizi yaptık, pistimizi 6 bin metreye çıkardık. Kafe ve kapalı yürüme bandı projemiz var. Kayak merkezimiz, inşallah cazibe merkezi olacak" dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Van Temsilcisi Harun Altair de Abalı Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin düşük olması nedeniyle Hakkari'ye geldiklerini söyledi.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, antrenör ve sporcular katıldı. - HAKKARİ

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Kayak Merkezi, Hakkari, Kayak, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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