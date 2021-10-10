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29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi - Son Dakika

29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi

10.10.2021 16:28

PSG'nin süper starı Neymar, futbol hayatını yönetebilecek zihinsel güce sahip olmadığını açıkladı. Neymar, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel olarak güçlü değilim. 2022 Dünya Kupası son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, futbol hayatını bitirebileceğinin sinyalini verdi. 29 yaşındaki futbolcu, futbol yaşantısını sürdürecek zihinsel güce sahip olmadığını itiraf etti. Brezilya Milli Takımı'nı bırakacağı kesin gözüyle bakılırken, kariyerini bitirip bitirmeyeceği merak konusu oldu.

Daha 29 yaşında! Yıldız futbolcu Neymar, futbolu bırakma sinyali verdi

"GÜÇLÜ DEĞİLİM"

Neymar, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel güce sahip değilim. 2022 Dünya Kupası kesinlikle benim son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi

2022 Dünya Kupası, Futbol, Neymar, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi - Son Dakika
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