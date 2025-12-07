3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi

3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
07.12.2025 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek ligde ikinci sıraya yükseldi. Bordo-mavililerin golleri Ernest Muçi'den geldi. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazandı.

İZMİR'DE ERNEST MUCI ŞOV

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 76. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 85. dakikada orta saha oyuncusu Dennis kaydetti.

MUCI'DEN SON 3 MAÇTA 5 GOL

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı yıldız ismi Muçi, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi

KARŞILIKLI KIRMIZI KARTLAR

Trabzonspor'da Wagner Pina, 78. dakikada direkt kırmızı kart, Göztepe'de de Rhaldney 90+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TRABZONSPOR İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 34'e yükselterek ligde ikinci sıraya yükseldi. Bu sezon ligde kendi sahasında ilk kez kaybeden Göztepe, 26 puanda kaldı.

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Trabzon, samsun, Göztepe bu takımlar fenerden çok daha iyi takımlar, adil hakem yönetimleri olsa,fener 5. bile olamaz. 71 52 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    yabancı hakem olsa senin desteklediğin takım kaçıncı olur 21 22
  • Parlatanadam35 Parlatanadam35:
    şikeci fenerliler ne oldu 3 cü sıraya indi umarım al aşağı olur 56 42 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    hadi ordan trol utanmazlar 19 23
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Trabzonspor ligin en renkli takımı resmen gurur duyulacak bir resital sunuyorlar 59 20 Yanıtla
  • Serkan Sarı Serkan Sarı:
    Hakem maçı Trabzona vermek için her şeyi yaptı bunlar çocuklarının eşlerinin yüzlerine nasıl bakıyorlar acaba 24 37 Yanıtla
  • Okanmorkoc Okanmorkoc:
    TS aslında 1 sırayı paylaşıyor olabilirmiy di 32 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:10:02. #7.11#
SON DAKİKA: 3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.