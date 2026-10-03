3. Lig 2. Grup'ta Altay evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kaldı, puanı 6 oldu - Son Dakika
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3. Lig 2. Grup'ta Altay evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kaldı, puanı 6 oldu

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3. Lig 2. Grup 5. hafta maçında Altay, sahasında Alanya 1221 ile golsüz berabere kaldı. Altay bu sonuçla 6 puana ulaşırken, Alanya ise 1 puana yükseldi ve mücadelede gol sesi çıkmadı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Şahin Berker, Mustafa Akgül, Oktay Beytekin

ALTAY: Ulaş – Anıl (Dk. 88 Emirhan), Yunus Efe, Sefa, Nurullah, Mehmet Kaymaz (Dk. 88 Mert), Özay, Ali (Dk. 69 İsa), Osman (Dk. 69 Barış), Salih (Dk. 63 Caner), Onur

ALANYA 1221: Miraç – Alper, Mert, Kadir, Yaşar, Ferhat, Emirhan (Dk. 80 Salih), Orhan (Dk. 72 Yusuf), Süleyman (Dk. 12 Ahmet) (Dk. 72 Alaattin), Kubilay

SARI KARTLAR: Salih, Yunus Efe, Mehmet Kaymaz, İsa (Altay), Kadir, Alaattin, Miraç (Alanya 1221)

3'üncü Lig 2'nci Grup 5'inci hafta mücadelesinde Altay evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Altay 6 puana ulaşırken, Alanya 1 puana yükseldi.

8'nci dakikada ev sahibi ekipten Ali soldan ceza sahasına girip yerden bir pasla topu Onur'la buluşturdu. Rakibinden sıyrılıp önünü açan Onur'un şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

18'nci dakikada Altaylı Özay'dan kaptığı topla ceza sahasına giren konuk ekipten Mert'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52'üncü dakikada Alanya 1221'in sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Ferhat kaleye vurdu, kaleci Ulaş topu son anda kornere tokatladı.

69'uncu dakikada Alanya kalecisi Miraç, karşı karşıya pozisyonda Caner'e gol izni vermedi.

77'nci dakikada soldan Anıl'ın kornerinde arka direkte Yunus Efe kafayı vurdu, kaleci Miraç uzanarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sona erdi.

Kaynak: DHA
AlanyaFutbolSporSon Dakika

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