3. Lig 25. Haftası Başladı

?Nesine 3. Lig'in 25. haftası, gruplarda oynanan 14 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Kestel Çilekspor: 0-0
Edirnespor-Bursa Nilüfer Futbol: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 1-1
İnegöl Kafkasspor-Çorluspor 1947: 3-2
Galataspor-İnkılap Futbol: 0-1
2. Grup
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-1
Erciyes 38 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-2
3. Grup
TCH Group Zonguldakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2
Çayelispor-1926 Bulancakspor: 1-2
Giresunspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-0
4. Grup
Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-0
Söke 1970 SK-Eskişehirspor: 0-4
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-İzmir Çoruhlu FK: 3-1
Alanya 1221 Futbol-Nazillispor: 5-1
