3. Lig'de Sezon Sona Erdi

Nesine 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Grup'ta 30. ve son hafta müsabakaları yapılırken, 4. Grup'ta 1 maç hariç normal sezon tamamlandı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
İnegöl Kafkasspor-Bursa Yıldırımspor: 3-1
Galataspor-Astor Enerji Çankayaspor: 1-3
Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri-Edirnespor: 2-1
İnkılap Futbol-Yalova FK 77: 1-0
Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0
Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bulvarspor: 1-0
Polatlı 1926-Silivrispor: 0-2
Bursa Nilüfer Futbol-Kestel Çilekspor: 3-1
2. Grup:
Diyarbekirspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 2-2
Erciyes 38 Futbol-Niğde Belediyespor: 3-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963: (Konuk takım maça çıkmadı)
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-MDGrup Osmaniyespor: 0-2
12 Bingölspor-Silifke Belediyespor: 1-1
Kırıkkale FK-Karaköprü Belediyespor: 3-2
Suvermez Kapadokyaspor-Cinegold Ağrı 1970: 2-3
Malatya Yeşilyurt-Kilis 1984: 2-0
3. Grup:
Tokat Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
52 Orduspor FK-TCH Group Zonguldakspor: 3-4
Giresunspor-Karabük İdmanyurdu: 0-1
Pazarspor-Amasyaspor FK: 1-0
Fatsa Belediyespor-Çayelispor: 5-1
Artvin Hopaspor-1926 Bulancakspor: 7-3
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Orduspor 1967: 5-3
Sebat Gençlikspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-3
4. Grup:
Altay-Afyonspor: 2-0
Tire 2021 FK-Karşıyaka: 1-1
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 1-4
Eskişehirspor-Alanya 1221: 1-0
Denizli İdmanyurdu 1959-Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: 3-3
Ayvalıkgücü Belediyespor-İzmir Çoruhlu FK: 9-1
