3 milyon euro maaş isteyen Cenk Tosun'a Ahmet Nur Çebi'den veto: Tavan ücretimiz 1,5 milyon euro, kabul ediyorsa gelsin imzalasın - Son Dakika
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3 milyon euro maaş isteyen Cenk Tosun'a Ahmet Nur Çebi'den veto: Tavan ücretimiz 1,5 milyon euro, kabul ediyorsa gelsin imzalasın

20.05.2022 11:53

Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun'u yeni sezonda kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ancak yapılan son görüşmelerde yıllık 3 milyon euro isteyen Tosun'un bu talebi Başkan Ahmet Nur Çebi'yi sinirlendirdi. Çebi'nin golcü futbolcunun menajerine, "Kendisine verilmiş sözüm var. Ancak artık o rakamlar yok. Cenk için tavan ücretimiz 1.5 milyon euro. Bunu kabul ediyorsa yarın gelsin imzasını atsın. Etmiyorsa futbol yaşantısında başarılar diyorum." dedi.

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş, hayal kırıklığı yaratan Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini uzatmamaya karar verdi. Uzun süredir Cenk Tosun'u kadrosuna katmayı düşünen siyah-beyazlılar, milli futbolcunun maaş talebiyle neye uğradığını şaşırdı.

CENK TOSUN 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün basın toplantısında yıldız oyuncu için, "Bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda ciddi bir fark var" demişti. Cenk'in Siyah-beyazlılardan sezonluk 3 milyon euro istediği öğrenildi.

"1.5 MİLYON EUROYU KABUL EDİYORSA YARIN GELSİN İMZAYI ATSIN"

Milli oyuncunun bonservis bedeli olmadığı için bu rakamı talep ettiği belirtildi. Cenk'in istediği rakam Başkan Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı. Çebi'nin yıldız oyuncunun menajerine, "Kendisine verilmiş sözüm var. Ancak dönüş için kulübün şartlarını kabul etmek koşuluyla. Artık o rakamlar yok. Cenk için tavan ücretimiz 1.5 milyon Euro. Bunu kabul ediyorsa yarın gelsin imzasını atsın. Etmiyorsa futbol yaşantısında başarılar diyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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Son Dakika Spor 3 milyon euro maaş isteyen Cenk Tosun'a Ahmet Nur Çebi'den veto: Tavan ücretimiz 1,5 milyon euro, kabul ediyorsa gelsin imzalasın - Son Dakika


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