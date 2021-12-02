Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Kupası Futbol Turnuvası başladı. Daha önceki yıllarda şampiyonluğu bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) futbol takımı, ilk maçında İl Sağlık Müdürlüğü ile karşılaştı.

Toroslar ilçesindeki Bilge Kağan Stadında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçı 10 kişi tamamlayan MEÜ, eksik oynadığı maçta puan alarak önemli bir avantaj elde etti. Takımı ilk maçında yalnız bırakmayan MEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Koca, oynanan futbolun turnuvada takımlarının iddiasını ortaya koyduğunu söyledi. Koca, "Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı öncülüğünde Üniversitemiz her alanda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Bizler de tüm branşlarda sporcularımıza destek vermeyi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin yanı sıra personelimizin de sporla iç içe olması bizler için çok önemli. Üniversitemizi hem ortaya koydukları mücadele hem de sahadaki centilmen tavırlarıyla temsil eden takımımıza turnuvada başarılar diliyorum." dedi.

Üniversite personel futbol takımı sorumlusu Öğretim Görevlisi Necat Toprak ise maçı 10 kişi tamamlamalarına rağmen etkili bir oyun ortaya koyarak galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etti. Üniversite yönetimine takıma verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Toprak, "5 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Vergi Dairesi personel takımıyla önemli bir maça çıkacağız. 3 Ocak Stadında oynanacak maça Üniversitemiz personelini ve öğrencilerimizi destek için bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN