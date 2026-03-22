3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı

Trendyol 1. Lig 32. hafta maçında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Esenler Erokspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumunda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekip Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Benhur Keser ve 90+7. dakikada Cheikne Sylla kaydetti. Mücadelede 3 şut çeken Erzurumspor'un kaleyi bulan 2 şutu gol oldu.
Bu sonuçla birlikte 69 puana yükselen Erzurumspor, Amedspor'un oturduğu liderlik koltuğuna yeniden yükseldi. Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı ve ilk iki sıranın dışına itildi. Ligin bir sonraki maç haftasında Esenler Erokspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, kendi sahasında Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?