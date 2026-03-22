3 şut, 2 gol! Erzurumspor liderliği geri aldı

22.03.2026 21:08
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti ve yeniden lider oldu. Mücadelede 3 şut çeken Erzurumspor'un kaleyi bulan 2 şutu gol oldu.

Trendyol 1. Lig 32. hafta maçında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Esenler Erokspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumunda oynanan mücadeleyi Erzurumspor, 2-0'lık skorla kazandı.

3 ŞUTTA İKİ GOL ATTI

Konuk ekip Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Benhur Keser ve 90+7. dakikada Cheikne Sylla kaydetti. Mücadelede 3 şut çeken Erzurumspor'un kaleyi bulan 2 şutu gol oldu.

ERZURUMSPOR LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu sonuçla birlikte 69 puana yükselen Erzurumspor, Amedspor'un oturduğu liderlik koltuğuna yeniden yükseldi. Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı ve ilk iki sıranın dışına itildi. Ligin bir sonraki maç haftasında Esenler Erokspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor, kendi sahasında Iğdır FK'yi ağırlayacak.

Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Biri 110, biri 106 yaşında Uzun yaşamın sırrı bu besinde Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:18
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
19:46
İsrail, Arad ve Dimona’yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
İsrail, Arad ve Dimona'yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
