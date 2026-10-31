3'üncü Lig'de Altay, evinde 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalıp bir puan aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

3'üncü Lig'de Altay, evinde 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalıp bir puan aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup 9'uncu hafta maçında Altay, evinde 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda iki takımın da birer penaltıyı gole çevirdiği maçta Altay'ın golünü Onur, konuk ekibin golünü Akın attı; Altay 10, 1922 Akşehir SK 4 puana ulaştı.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Tolga Türksever, Ali Han Köse, Emirhan Konyalı

ALTAY: Ulaş - Mert (Dk. 59 Anıl Serhan), Yunus Efe, Sefa, Nurullah Efe, Özay (Dk. 59 Osman), Oktay (Dk. 85 Emirhan), Ali, Mehmet Kaymaz (Dk. 85 Efe Pehlivan), Salih (Dk. 78 Caner), Onur

1922 AKŞEHİR SK: Yusuf - Taha (Dk. 63 Emirhan), Ali Can (Dk. 70 Yasin), Osman (Dk. 87 Semih), Ömer, Can, Ali, Osman, Uğur (Dk. 63 Furkan), Akın, Arif

GOLLER: Dk. 35 Onur (P) (Altay), Dk. 38 Akın (P) (1922 Akşehir SK)

SARI KARTLAR: Nurullah Efe, Anıl Serhan (Altay), Taha, Ali (1922 Akşehir SK)

3'üncü Lig 2'nci Grup 9'uncu hafta maçında Altay, evinde 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında iki takımın da birer penaltı vuruşunu gole çevirdiği randevuda Altay'ın golünü Onur, konuk ekibin golünü Akın kaydetti. Bu sonuçla Altay 10, 1922 Akşehir SK 4 puana ulaştı.

35'inci dakikada Altaylı Nurullah Efe ceza sahasında Taha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tolga Türksever penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Onur, ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0.

38'inci dakikada bu kez 1922 Akşehir SK penaltı kazandı. Nurullah, ceza sahasında Uğur'u indirince hakem beyaz noktayı gösterdi. Akın, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada konuk takımdan Arif'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ulaş uzanarak topu kornere çeldi.

64'üncü dakikada Altay atağında soldan Nurullah Efe'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Kaymaz'ın plase şutunda top çataldan döndü.

90+3'üncü dakikada sağdan Efe Pehlivan'ın ortasında Onur kafayı vurdu, kaleci uzanarak köşeye giden topu çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Kaynak: DHA
SporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu İnşaat ustasına acı veda Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! İnşaat ustasına acı veda
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Dallıkavak Tüneli açıldı 20 dakikalık yol 5 dakikaya indi Dallıkavak Tüneli açıldı! 20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
17:57
Kadro dışı kaldı Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11’ler belli oldu
Kadro dışı kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:41
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:10
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak
Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 18:01:49. #7.13#
SON DAKİKA: 3'üncü Lig'de Altay, evinde 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalıp bir puan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android