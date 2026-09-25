3'üncü Lig'de Bigaspor, yarın 5 puanla Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak

3'üncü Lig'de Bigaspor, yarın 5 puanla Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın saat 16.00'da Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda Bigaspor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda Eskişehir Anadolu'ya yenilen Ayvalıkgücü'nün 6, evinde Eskişehirspor'u 3-0 yenen Bigaspor'un 5 puanı bulunuyor.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Eskişehir Anadolu'ya deplasmanda mağlup olan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın Bigaspor'u ağırlayacak.
Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Bigaspor geçen hafta evinde şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor'u 3-0 yenerek çıkışa geçmişti. Grupta Ayvalıkgücü'nün 6, Biga'nın 5 puanı bulunuyor.
Kaynak: DHA
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