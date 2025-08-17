3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Başladı

3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray\'da Başladı
17.08.2025 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na 35 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen 3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışları başladı.

Hasan Dağı'nda düzenlenen organizasyonda, 35 ülkeden 150 paraşüt sporcusu mücadele ediyor.

Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere, bu tür organizasyonların spor açısından son derece önemli olduğunu ve yerel yönetimlerin desteğiyle bu tür faaliyetlerin öneminin artacağını belirterek, katılım gösteren ve destek veren herkese teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya ise sporcuları Aksaray'da misafir etmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Katılımcıların, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine tanıklık edeceklerini ifade eden Kılınçkaya, "Sizler, Aksaray'ın tanıtımında büyük bir rol oynayacak tanıtım elçilerisiniz. Valilik olarak, sosyal, kültürel, sportif ve akademik her türlü etkinliğe desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, Belediye Başkan Vekili Yakup Petek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da katıldı.

3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası yarışları, 23 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Türkiye, aksaray, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 01:03:35. #7.12#
SON DAKİKA: 3. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.