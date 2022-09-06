Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karatecilerden 5 madalya - Son Dakika
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Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karatecilerden 5 madalya

06.09.2022 11:23
Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karatecilerden 5 madalya

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirilen ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmesi amacıyla düzenlenen Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 1 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere 5...

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirilen ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmesi amacıyla düzenlenen Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 1 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere 5 madalya kazandı.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 55 ilden, 315 kulüp, 1650 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Elif Güneş genç bayanlar +59 kiloda birinci olurken, 26-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Dünya Karate Şampiyonası'nda milli takım adına ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Şampiyonada ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Tuba Efe U21 kadınlar kumite 55 kiloda, Emir Buğra Gencan ise U21 kumite 84 kiloda Türkiye ikincisi olurken, Enes Sad Beşbadem U21 katada ve Umut Eren Gündoğ da U21 kumite +84 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ümit Genç, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karatecilerden 5 madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karatecilerden 5 madalya - Son Dakika
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