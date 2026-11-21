Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü yarın deplasmanda Niğde Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Nesine 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 13.hafta karşılaşmasında Niğde Belediyespor'a konuk olacak. 30 puanla grupta 3.sırada yer alan mavi-siyahlılar rakibi Niğde Belediyespor'u yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Niğde Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak bugün karayolu ile Niğde'ye gidecek olan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü maç saatini beklemeye başlayacak. Mavi-siyahlı takımda kırmızı kart cezalılar kaleci Mertcan Dağlı, kaptan Artun Akçakın ve sakatlığı bulunan Osman Şahin forma giyemeyecek.

Yarın Niğde 5 Şubat Stadyumunda oynanacak olan Niğde Belediyespor ile Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü maçı saat 15.30'da başlayacak ve hakem Hasan Kaçar düdük çalacak.