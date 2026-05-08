33. Hafta Hakemleri Belli Oldu

08.05.2026 12:00
Trendyol Süper Lig 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak 33. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: Çağdaş Altay

Beşiktaş-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

RAMS Başakşehir-Samsunspor: Gürcan Hasova

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

Kaynak: AA

