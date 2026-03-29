34. Ahmet Cömert Boks Turnuvası Başlıyor

29.03.2026 19:49
14 ülkeden 200 sporcunun katılacağı turnuva, olimpiyat hazırlıkları için önemli bir organizasyon.

34'üncü Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

7 gün boyunca 14 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan 34'üncü Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası öncesi bir otelde düzenlenen toplantıya; Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, yönetim kurulu üyeleri Talat Mehmet Tanfer, Ercüment Aslan, Özgür Güzey'in yanı sıra Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert katıldı.

Turnuvanın olimpiyat oyunları öncesi önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Türkiye Boks Federasyonu Suat Hekimoğlu, "Organizasyon 7 gün boyunca 14 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Milli sporcularımızın 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda başarılı olması için bu turnuvalar altyapıdır. Umarım bu turnuvaların sayısı artar. Bu organizasyonun, Trabzon'da yapılacak üst minikler Avrupa Şampiyonası'nın ve 2027 Avrupa Oyunları'nın bir provası olacağını düşünüyorum. Sporcularımız ellerinden gelen mücadeleyi verecekler. Ringde ter dökecek tüm boksörlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu, burada mücadele edecek sporcuları gözlemleyeceklerini dile getirerek, "50'ye yakın sporcumuz burada yer alacak. Olimpik kadromuz burada yok ama buradakiler de olimpik kadro içinde olacak. Burada onları görmek istiyoruz. Bu turnuvalar, sporcuların güncel durumunu görmemizi sağlıyor. 2028'e kadar bu gözlemleri yapıp en doğru kararı vereceğiz. Her kilonun en iyisi kimse olimpiyata o gitmeli" ifadelerini kullandı.

Kadın boksunun gelişim içinde olduğunu söyleyen Hekimoğlu, "Bayan boksu dünyada çok gelişiyor. Eskiden Özbekler ve Kazaklar bayan boksunda iyi değildi ama şimdi onlar da çok iyiler. Biz de çok değer veriyoruz. Kastamonu kamp merkezinde sadece bayan boksa yönelik bir otel yapmak istiyoruz. Bunu da Sayın Bakanımıza ileteceğiz. Bayan boksu önüne geçilmez şekilde gelişiyor. Kadınların da bu işin içinde olması memnuniyet verici" şeklinde konuştu.

Bağcılar'daki Complex İstanbul Salonu'nda gerçekleştirilecek 34'üncü Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, 5 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: DHA

