35. Uluslararası Alanya Triatlonu, Artem Tsimbal'in ilk sırada bitirmesiyle sona erdi - Son Dakika
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35. Uluslararası Alanya Triatlonu, Artem Tsimbal'in ilk sırada bitirmesiyle sona erdi

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35. Uluslararası Alanya Triatlonu, Artem Tsimbal\'in ilk sırada bitirmesiyle sona erdi
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İki gün süren 35. Uluslararası Alanya Triatlonu sona erdi. 16-79 yaş arası yüzlerce sporcu 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etaplarında mücadele ederken bitiş çizgisine ilk ulaşan Artem Tsimbal oldu.

35. Uluslararası Alanya Triatlonu, iki gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından sona erdi; yüzlerce sporcu yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında zafer için ter döktü.

Yarışların en heyecanlı bölümlerinden biri olan Yaş Grupları mücadelesi, 1993 yılındaki organizasyonda olduğu gibi yıllar sonra yeniden tarihi Kızılkule önünden start aldı. 16 ile 79 yaş arasındaki sporcular; 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etaplarında ter döktü. Çekişmeli geçen yarışların ardından bitiş çizgisine ulaşan ilk isim Artem Tsimbal oldu.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen Paratriatlon Dünya Kupası, azimli sporcuların ilham veren mücadelelerine sahne oldu. 6 farklı kategoride yapılan yarışlarda zirveye adını yazdıran isimler şöyle sıralandı:

Erkekler kategorisinin birincileri PTWC: Matt Tingley (Amerika Birleşik Devletleri), PTS2: Raf Bouwman (Hollanda),PTS3: Fabrizio Suarato (İtalya),PTS4: Gregoire Berthon (Fransa), PTS5: Oliver Scott (Büyük Britanya),PTVI: Maxime Gayet ve rehberi Valentin Rouvier (Fransa - FRA) olurken

Kadınlar kategorisinde birinciler PTWC: Skyler Fisher (ABD),PTS2: Allysa Seely (Amerika Birleşik Devletleri),PTS3: Evgeniya Koroleva (Rusya), PTS4: Kelly Elmlinger (ABD), PTS5: Irina Grazhdanova (Rusya), PTVI: Chloe Maccombe ve rehberi Jemma Speers (İrlanda) oldu.

Şampiyonlar ödüllerine kavuştu

Yarışların ardından düzenlenen ödül seremonisinde, dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Türkiye Triatlon Federasyonu Yetkilileri ve Alanya protokol üyelerinin elinden aldı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm kurumlara, sporculara ve Alanya halkına teşekkür etti. Başkan Özçelik, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan yetkililere günün anısına özel plaket takdim etti. Ayrıca, 1992 yılında triatlona başlayan ve 35 yıl boyunca bu spordan kopmayan Alanya'nın yetiştirdiği Milli sporcu ve onur konuğu Hasan Özer'e Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın tarafından onur konuğu ödülü verildi.

Kaynak: İHA
AlanyaGüncelSporSon Dakika

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