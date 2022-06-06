Tekneler yarışlarda aldıkları toplam puanlara göre ayrıca Amiral Kupası için derecelendirildi.

İki etap olarak gerçekleştirilen yarışlar, İstanbul Boğaz Komutanlığı Kupası ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası olarak adlandırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › (FPV DRON) 37. Amiral Kupası Yat Yarışları tamamlandı - Son Dakika

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