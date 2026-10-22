Kayserispor\'un 37 yaşındaki kalecisi Gökhan Değirmenci, 11 maçın 7\'sinde gol yemedi

Trendyol 1. Lig'in lideri Metro Holding Kayserispor'un deneyimli file bekçisi Gökhan Değirmenci, ligde 90 dakika forma giydiği 11 maçın 7'sinde kalesinde gole izin vermedi.

7 MAÇTA RAKİPLERİNE GOL İZNİ VERMEDİ

Ligde 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini koruyor. Kayseri temsilcisi, bu müsabakalarda 24 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gole engel olamadı. Bu maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıkan ve takımın en çok süre alan oyuncusu olan 37 yaşındaki Gökhan Değirmenci, çıktığı 11 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı.

Gökhan Değirmenci, AA muhabirine, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

İlk 3 haftada aldıkları galibiyetlerin ardından talihsiz puan kayıpları yaşadıklarını belirten Gökhan, "Bir yenilgi ve bir beraberliğin ardından 5 maç üst üste kazandık. Son maçta da Batman Petrolspor'a karşı kazanabilirdik aslında. Berabere bitirdik. Son 6 haftada 16 puan toplayan bir Kayserispor var. Takım halinde oyunumuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Hem defansif hem de ofansif olarak iyi bir oyun ortaya koyuyoruz." dedi.

''TAKIMDA BİRLİK VE BERABERLİK VAR''

Ligin en çok gol atan takımı olmalarının yanı sıra defansif anlamda da iyi işler çıkardıklarına dikkati çeken Gökhan Değirmenci, şöyle konuştu:

"Yedi maçta kalemizde gol görmedik. Ben daha önce de burada 4,5 sezon oynadım. 1,5 yıl da Kayseri Erciyesspor'da forma giydim. Bu kulübü çok iyi biliyorum. Yönetimimiz takıma abilik yapmamı da istedi. Ben de bir an önce kaynaşmayı sağlamak için arkadaşlarıma kulübün yapısını, camiayı ve şehri anlatıyorum. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Bu yüzden işlerimiz birazcık kolaylaşıyor. Takımda birlik ve beraberlik var, bunun devam etmesini diliyorum."

Ligin 12. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor ile yapacakları maça değinen Gökhan, "Her maç zor ve Pendikspor maçı da zor geçecek. Üç puan almak için hazırlanıyoruz. Deplasmanda iyi bir grafiğe sahibiz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Karşımızda iyi bir ekip olacak. Ayrıca liderle oynayan her takım ekstra konsantre olup sahaya çıkıyor. Biz de bunun bilincinde olup, kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp 3 puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.