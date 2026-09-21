39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısı, DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor. Kupa müsabakası öncesindeki toplantı, DHA Feed 2 izleyicileri tarafından canlı takip edilebiliyor.
39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
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21.09.2026 13:15:09. #7.13#
SON DAKİKA: 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası toplantısı DHA Feed 2'den yayınlanıyor - Son Dakika
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