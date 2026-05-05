3x3 İstanbul Etabı Tamamlandı
3x3 İstanbul Etabı Tamamlandı
05.05.2026 19:43
Voltran Arcves İnş. Büyük Erkekler kategorisinde şampiyon oldu ve final etabına katılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen 3x3 basketbol etaplarının üçüncü durağı olan İstanbul etabı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Türkiye Sigorta 3x3 İstanbul Etabında Büyük Erkekler kategorisinde 22 takım ve 87 sporcu mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan final karşılaşmasında Voltran Arcves İnş., Ne Alakası Var Takımı'nı 21 - 18'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve İstanbul'da düzenlenecek final etabına katılma hakkı kazandı.

Organizasyon boyunca tribünlerde yer alan seyirciler ve maçlara gelen sporcular; sıçrama istasyonu, yetenek parkuru, basketbol otomatı ve 360 derece video deneyimi gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

3x3 basketbol etaplarının bir sonraki durağı ise 9-10 Mayıs tarihlerinde Ankara ve Trabzon'da eş zamanlı olarak düzenlenecek.

İstanbul Etabı'nda oluşan sıralama şu şekilde:

1. Voltran Arcves İnş.

2. Ne Alakası Var

3. Pozitif Elektronlar - İSTANBUL

Kaynak: İHA

