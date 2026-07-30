4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Danimarka temsilcisi Aarhus, ilk maçta kendi sahasında 4-1 mağlup olduğu Polonya ekibi Lech Poznan’a konuk oldu. İmkansız gözüyle bakılan eşleşmede unutulmaz bir geri dönüşe imza atan Danimarka ekibi, tur biletini cebine koydu.

90 DAKİKADA 4 ATIP MAÇI UZATTILAR

Sahasındaki ilk maçta aldığı 4-1'lik ağır mağlubiyetle tur şansını mucizelere bırakan Aarhus, Polonya deplasmanında maça adeta fırtına gibi başladı. Taktik disiplini ve yüksek temposuyla rakibini baskı altına alan konuk ekip, 90 dakika sonunda sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte toplam skoru 5-5'e getiren Danimarka temsilcisi, maçı uzatmalara taşımayı başardı.

NEFES KESEN PENALTI ATIŞLARI

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca, Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Müthiş bir psikolojik savaşa sahne olan penaltı noktalarında rakibine 4-3’lük üstünlük sağlayan Aarhus, tarihi bir zafere imza attı. İlk maçın ardından elendi gözüyle bakılan Aarhus, bu tarihi zaferle adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’na yazdırarak turnuvanın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi.