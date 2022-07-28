"4. TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı"na bu yıl 19 Mayıs Belediyesi ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) öncülüğünde, 19 Mayıs Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs Kumcağız Mahallesi sahilinde düzenlenecek organizasyon sonunda şampiyon olan takım, Alanya 'da gerçekleştirilecek olan TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › 2022 TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı 19 Mayıs ilçesinde yapılacak - Son Dakika

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