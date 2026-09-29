4 ilde eş zamanlı operasyonda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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4 ilde eş zamanlı operasyonda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı

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4 ilde eş zamanlı operasyonda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü resmi belgede sahtecilik soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında mobbing ve sahtecilik iddiaları inceleniyor.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu yedi kişi resmi evrakta sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında, bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.Yedi şüpheliye yönelik İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yedi şüpheli gözaltına alındı."Hakemler Dosyası" olarak anılan soruşturmanın, 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı belirtildi.Soruşturma dosyasında bazı hakem ve gözlemcilerin mobbinge maruz bırakıldığı ve resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği kaydedildi.Soruşturma kapsamında iddialara ilişkin açık kaynak araştırmaları yapılırken, şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla MASAK ve HTS incelemelerine de başvuruldu. Müşteki ve tanıkların ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin de soruşturma dosyasına eklendiği aktarıldı.

Kaynak: BBC
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SON DAKİKA: 4 ilde eş zamanlı operasyonda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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