4 isim ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda! Aday kadro açıklandı - Son Dakika
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4 isim ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda! Aday kadro açıklandı

10.11.2022 15:22

A Milli Takımımızın 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler davet edildi.

4 İSİM İLK KEZ DAVET ALDI

Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.

A Milli Futbol Takımı'na yeni isimler

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı'na yeni isimler

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler.

A Milli Futbol Takımı'na yeni isimler

3 İSİM DE YENİDEN KADRODA

Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.

Kaynak: DHA
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A Milli Takım kadrosuna 4 yeni isim A Milli Takım kadrosuna 4 yeni isim Stefan Kuntz'dan milli takıma gençlik aşısı! Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Emre Mor kadroya dahil ediliyor Stefan Kuntz'dan milli takıma gençlik aşısı! Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Emre Mor kadroya dahil ediliyor

A Milli Futbol Takımı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 isim ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda! Aday kadro açıklandı - Son Dakika

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