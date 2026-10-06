4. Kamu Spor Oyunları Kayseri'de voleybol ve futsal müsabakalarıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
4. Kamu Spor Oyunları, Kayseri'de voleybol ve futsal müsabakalarıyla başladı. Ömer Halis Demir ve Talas spor salonlarındaki ilk müsabakaları izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, tüm takımlara başarılar diledi ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelleri sporun birleştirici gücüyle buluşturan 4. Kamu Spor Oyunları, Kayseri'de voleybol ve futsal müsabakalarıyla başladı.
Ömer Halis Demir Spor Salonu ve Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk müsabakalarda takımlar, centilmence mücadeleleri ve yüksek rekabetleriyle organizasyona renk kattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da müsabakaları takip ederek sporcular ve takım sorumlularıyla bir araya geldi.
Kabakcı; organizasyonun kurumlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek tüm takımlara başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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