4. Kamu Spor Oyunları voleybolunda Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı - Son Dakika
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4. Kamu Spor Oyunları voleybolunda Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı

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4. Kamu Spor Oyunları voleybolunda Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Erkek Voleybol Müsabakaları sona erdi. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birinci olduğu müsabakalarda Goca Yörükler ikinci, İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü, Filenin Öğretmenleri dördüncü sırada yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Erkek Voleybol Müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar sonucunda Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Goca Yörükler ikinci, İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü, Filenin Öğretmenleri ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Badak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Kafalı tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA
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