4 yıldız liste dışı! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu - Son Dakika
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4 yıldız liste dışı! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılılar Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu liste dışı bırakırken, yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.

05.09.2024 16:33
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinden yer aldığı listeyi UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM YOK, YENİ TRANSFERLER LİSTEDE

Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu. Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde;

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen

4 yıldız liste dışı! İşte Galatasaray\'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

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Son Dakika Spor 4 yıldız liste dışı! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sefa Hisar: Haydi Galatasaray kim tutabilir seni. 54 18 Yanıtla
    AB: young boys 0 1 Sedat Bezmen: Ferhat 0 1
  • Bayram Yavuz: Yusuf Demir ön numara burada. Çok fena halde patlayacak bu yıl. Dur bak görün Yusuf'u Türkiye'de Avrupa'da 37 8 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı: 4 yıldız liste dışı derken. Hani nerede yıldız biz niye göremedik 37 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ajax mı Tottenham mı Dinamo Kiev mı! Hangisi tutacak be seni hangisi? Hepsinin ödü kopuyor Osimhen in adını duyunca hepsinin! 22 12 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü: Yıldız??? Hangisi?? 27 7 Yanıtla
    Sefa Albayrak: Arkana bak. Görürsün 0 0
  • Ali Kublay: İyide kadroya yüz kişi yazamiyosunki bu isimler olsa atıyorum Muslera ricardi torera olmasa haber değeri olur bu nasıl habercilik 16 0 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: Dördü üst üste konulsa tek yıldız etmez başlık yine olmamış 10 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 4 yıldız liste dışı! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu - Son Dakika
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