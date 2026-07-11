45. Kafkasör Festivali\'nde Boğa Güreşleri Sürüyor

Artvin'de bu yıl 45'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" dört kategoride yapılan boğa güreşleriyle devam etti.

Artvin Belediyesince, kentte iki asrı aşan geçmişe sahip boğa güreşi kültürünü yaşatmak amacıyla 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen festivalin üçüncü gününde dört kategoride 38 boğanın mücadele ettiği müsabakalar gerçekleştirildi.

380-420 kilogram ağrlığındaki boğaların yarıştığı "deste" kategorisinde Kanbur Kardeşler adına güreşen "Gudi", 421-470 kilogram ağırlığındaki boğaların yer aldığı "ayak" kategorisinde Şahan Karaman'a ait "Kafkas" şampiyonluğa ulaştı.

471-530 kilogram ağırlığındaki boğaların mücadele ettiği "küçük orta" kategorisinde Kamil Alpaslan'ın "Mahsun" isimli boğası, 801-905 kilogram ağırlığındaki boğaların güreştiği "süper baş" kategorisinde ise Yılmaz Köse'ye ait "Derviş Bey" birinci oldu.

Kategorilerde dereceye giren boğaların sahiplerine para ödülü verildi.

Kafkasör Yaylası'na gelenler boğa güreşlerini tribünlerden takip etti, bazı ziyaretçiler de ormanlık alanda çadır kurup yürüyüş yaparak hoş vakit geçirdi.

Festival, yarın "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerindeki boğa güreşleriyle sona erecek.