48. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödüller Sultanahmet'te verildi

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maratonda heyecan 48. kez yaşandı. Koşuların ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Törene, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk katıldı.

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 50'şer bin dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 20'şer bin dolar, üçüncüler ise 10'ar bin dolar ödül alırken, toplam 190 bin dolar ödül dağıtıldı. Öte yandan erkeklerde parkur rekorunun kırılması nedeniyle 5'er bin dolar daha para ödülü takdim edildi.

Türk atletler de kendi aralarında ödüllendirildi. Yarışlarda ilk 5'e giren sporculara toplam 500 bin lira para ödülü verildi. Tekerlekli Sandalye koşucuları için de birinciye 40 bin, ikinciye 35 bin ve üçüncüye 30 bin lira ödül dağıtıldı.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.