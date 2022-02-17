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5. Golf Mad Junior Open'da ilk gün tamamlandı - Son Dakika

5. Golf Mad Junior Open'da ilk gün tamamlandı

17.02.2022 22:50
5. Golf Mad Junior Open'da ilk gün tamamlandı

Bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Golf Mad Junior Open 2022 Antalya'da başladı.

Bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Golf Mad Junior Open 2022 Antalya'da başladı.

17-19 Şubat tarihlerinde Cornelia Golf Kulübü'nün Cornelia Nick Faldo Golf Sahası'nda oynanan müsabakalarda Almanya, Bulgaristan, Çekya, Rusya, Polonya, Ukrayna, Endonezya, Avusturya, Sırbistan, İsviçre, İngiltere ve Türkiye'den 58'i erkek, toplamda 112 sporcu sahaya çıktı.

Organizasyonda Türkiye'den erkekler U21 kategorisinde, İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, Kadirhan Yener, Cem Başpınar, Mert Karabıyık, Bayram Bahri Kara, Efehan Alp, kadınlar U21 kategorisinde Sude Bay, Petek Peker, Ilgın Zeynep Denizci, İrem Demir, Zeynep Sualp, erkekler U16 kategorisinde Arjin Yalçınkaya, Fırat Genelioğlu, Can Özdemir, genç kızlar U16 kategorisinde Deniz Sapmaz, Deniz Kaya, Almina Erdoğan, Lara Sorguç ve U12 kategorisinde Emin Zülfikari mücadele etti.

Toplamda üç raund oynanacak müsabakaların ilk raundunun sonunda erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan 70 (-2) gross skorla 1., Kadirhan Yener 74 (+2) gross skorla 4., Can Gürdenli 75 (+3) gross skorla 8., Bayram Bahri Kara 77 (+5) gross skorla 10., Cem Başpınar ve Mert Karabıyık 82'şer (+10) gross skorla 19., Efehan Alp 91 (+19) gross skorla 27. sırada, kadınlar U21 kategorisinde Sude Bay, Petek Peker ve İrem Demir 76'şar (+4) gross skorla 2.'liği paylaştı. Zeynep Süalp 79 (+7) gross skorla 8., Ilgın Zeynep Denizci 82 (+10) gross skorla 12. sırada yer aldı.

Erkekler U16 kategorisinde Can Özdemir 84 (+12) gross skorla 12., Arjin Yalçınkaya 85 (+13) gross skorla 13., Fırat Genelioğlu 87 (+15) gross skorla 16., genç kızlar U16 kategorisinde Deniz Sapmaz, Polonyalı rakibi Matylda Krawczynska'yla 73'er (+1) gross skorla 1.'liği paylaşırken, Deniz Kaya 83 (+11) gross skorla 9., Almina Erdoğan 88 (+16) gross skorla 15., Lara Sorguç 94 (+22) gross skorla 19. basamakta bulunuyor.

U12 kategorsinde ise Emin Zülfikari 31 stableford skorla ilk raund sonunda 9. sırada yer aldı.

5. Golf Mad Junior Open'da U21 ve U16 kategorilerinde mücadele eden sporcular WAGR sıralamasında puan alma mücadelesi verecekler. - İSTANBUL

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Başpınar, Antalya, Golf, U21, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 5. Golf Mad Junior Open'da ilk gün tamamlandı - Son Dakika Spor


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