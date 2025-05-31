5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Inter karşı karşıya geldi. Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı PSG, 5-0 kazanarak kupaya uzandı. PSG, bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı final galibiyetini elde eden takım olmayı başardı.

DOUE KUPAYI PARİS'E GÖTÜRDÜ

PSG'ye kupayı getiren golleri 12. dakikada Achraf Hakimi, 20 ve 63. dakikada Desire Doue, 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 86. dakikada Senny Mayulu kaydetti. 19 yaşındaki Doue, ilk golünde asistini yaparak 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Yıldız oyuncu ayrıca Devler Ligi finalinde gol atan en genç 3. futbolcu olmayı başardı.

TARİHİNDE İLK ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, zorlu sezonun ardından tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı başardı.

HAKAN İKİNCİ KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 70 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçti. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ikinci kez finalde kaybetti.